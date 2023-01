Rheurdt/Neukirchen-Vluyn Lebensmittel und Schlafsäcke für die Ukraine

25 Euro dafür, einen Menschen vor Kälte, vielleicht gar vor dem Erfrieren zu schützen: Das klingt nach keinem allzu zu hohen Preis. 25 Euro, das ist der Stückpreis für die Schlafsäcke, die Martin Broekmann demnächst in die Ukraine bringt. Für bis zu 200 hat er auf seinem Pickup mit Anhänger Platz. Am Wochenende 4./5. Februar will sich der Rheurdter auf den Weg Richtung Ukraine machen.