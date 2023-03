Gemeindeentwicklung in Rheurdt Kinder gehen auf Streifzüge zu den Spielplätzen

In Kalkar gingen Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren im Mai 2020 auf Streifzüge. Jeweils sechs bis acht machten sich auf, um Spielplätze aufzusuchen, begleitet von einer Planerin oder einem Planer des Dortmunder Planungsbüro Stadtkinder. Welche Plätze suchen Kinder unbeeinflusst auf? Was spielen sie dort, wie und mit wem? Was gefällt ihnen und was nicht? Dies waren die Fragen, die die Planer des Planungsbüros Stadtplaner beantwortet wissen wollten, um daraus ein Spielplatzkonzept mit Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Wenn die Osterferien vorbei sind, können auch die Kinder in Rheurdt und Schaephuysen auf solche Streifzüge gehen.