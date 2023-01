Schwimmfreunde Rheurdt Hallenbad in der Energiekrise

„Wir hoffen natürlich weiterhin auf die Treue unserer Mitglieder und – als bürgernaher Verein – legen wir zudem großen Wert darauf, eine Lösung zu vermitteln, wenn sich Mitglieder in finanziellen Notlagen an uns wenden“, so die Schwimmfreunde. Neben individuellen Lösungen über Sozialverbände weist der Vorstand auch auf Fördermöglichkeiten durch das „Bildungs- und Teilhabepaket“ hin, über welches der Jahresbeitrag für Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien finanziert werden könne.