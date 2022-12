Schule in Rheurdt Martinusschule wächst um fast eine Klasse pro Jahrgang

War das Büro Biregio vor gut drei Jahren davon ausgegangen, die Martinusschule werde dauerhaft zweizügig sein, rechnet es jetzt damit, sie werde zweieinhalb- bis dreizügig sein. Dabei ist das Büro aus der Bundesstadt Bonn für seine guten Prognosen bekannt, um so zu den führenden Büros für Schulentwicklungsplanungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu zählen. Marvin Schlicht erklärte die Abweichung mit den Grenzen von Prognosen, die der Master der Geographie in der Ökogemeinde durch eine besondere Demografie verursacht sieht, verstärkt durch Wanderungsbewegungen.