Politik in Rheurdt Grüne lassen beim Thema Ortsdurchfahrten nicht locker

Rheurdt · Die Fraktin sieht eine Chance, auf der L 478 in Rheurdt und der L 140 in Schaephuysen Tempo 30 einzuführen. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung hat einen Antrag dazu einstimmig beschlossen. Was NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer damit zu tun hat.

30.03.2023, 18:00 Uhr

Für eine Ortsdurchfahrt mit übergeordneter Bedeutung recht eng: die Rathausstraße in Rheurdt. Foto: Josef Pogorzalek

Von Peter Gottschlich

Die Grünen sehen eine Chance, auf der Rathausstraße in Rheurdt eine Tempobegrenzung auf 30 km/h zu ermöglichen. Dasselbe gilt für die Rheurdter Straße und die Tönisberger Straße in Schaephuysen. Dies liege im Bereich des Möglichen, weil der Straßenquerschnitt nicht dem einer normalen Landstraße entspreche. Die Grünen schlagen vor, eine Einzelfallprüfung beim Landesverkehrsministerium zu beantragen. Es sei für diese Ortsdurchfahrten zuständig, weil sie als L 478 und als L 140 Landstraßen sind. Ziel sei die Temporeduzierung durch verschiedene andere Maßnahmen zu ergänzen, zum Beispiel müssten Gehwege verbreitert, Querungshilfen gebaut und Fahrbahnen markiert werden.