Arbeitsleben in Rheurdt Neue Wege gegen den Fachkräftemangel

Seit April 2019 sitzt Anika Runde im Vorzimmer des Rheurdter Bürgermeisters. Bis zum Herbst 2020 managte sie für Klaus Kleinenkuhnen Termine, nahm Telefonate an und arbeitete ihm zu, seitdem für Dirk Ketelaers. „Ich bin sehr gerne im Vorzimmer“, sagt die 32 Jahre alte Schaephuysenerin. „Ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen.“ Trotzdem beginnt sie im Herbst 2023 eine umfangreiche Weiterbildung, diesmal zur Verwaltungswirtin. Vor 13 Jahre schloss Anika Runde ihre erste Ausbildung als Bürokauffrau ab, war dann in ihrem Ausbildungsunternehmen angestellt. „Ich darf noch 35 Jahre arbeiten“, blickt sie in die Zukunft. „Ich weiß nicht wie dann die Arbeitswelt aussieht. Mit einer Verwaltungsausbildung habe ich eine bessere Perspektive.“