Politische Diskussion in Rheurdt Beiräte sollen bekannter und einflussreicher werden

Einigkeit besteht in zwei grundlegenden zwei Punkten: Zum einen sollen die Beiräte bekannter werden, deren Gründung in die Phase des zweiten Lockdowns fiel. Deshalb trafen sich im Mitte Januar 2023 die Beiratsvorsitzenden online. Ergebnis war ein Flyer mit Aufgaben und Ansprechpartnern der Beiräte, der an alle Haushalte in der Ökogemeinde ging. Zum anderen sollen sich Bürger, die sonst nicht in der Politik aktiv sind, in den Beiräten engagieren, auch damit die Beiräte mehr Einfluss gewinnen. Das war ein Anliegen gewesen, das von der Mauritius-Kooperation mitschwang, als diese sich nach der Kommunalwahl 2020 von SPD und WIR, Liberalen und Grünen gebildet hatte, um im Jahr danach Schritt für Schritt auseinanderzugehen.