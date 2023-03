Kindertrödel in Rheurdt Zwergenbasar feierte erfolgreiche Premiere

Lange Tische mit Oberteilen, Hosen, Spielzeug und vielem mehr – drum herum viele Mamas und Papas auf der Suche nach noch gut erhaltenen Kleidungsstücken und Spielzeug für ihre Kinder. Die „Zwergenbasar“- Premiere des Awo-Familienzentrums Zwergenland fand am Wochenende in der Rheurdter Grundschule am Meistersweg statt. „Es ist ein Trödelmarkt der etwas anderen Art. Anstelle von vielen verschiedenen Ständen, an denen alles durcheinander ist, haben wir uns dazu entschieden die Kleidung nach Größen und Geschlecht vor zu sortieren. So können die Besucher gezielt nach dem suchen, was sie brauchen“, erläuterte Karina Höning, Teil des vierköpfigem Organisationsteams des Trödelmarkts der etwas anderen Art. Verkauft wurden beim Zwergenbasar Frühjahrs- und Sommerkleidung bis Größe 140, darüber hinaus Spielzeuge und Bücher. An der Kasse wurden zehn Prozent auf den Einkaufspreis als Spende an die Kita Zwergenland aufgeschlagen. „Das Geld, das wir durch den Basar einnehmen soll vor allem den Kindern zugutekommen“, so Karina Höning. Die Einnahmen sollen vorrangig in neue Spielzeuge für die Kinder der Kita gesteckt werden.