Gespräche in der Gemeinde St. Martinus Was dem Weihbischof in Rheurdt wichtig war

So voll war es schon lange nicht mehr bei einer morgendlichen Messe der Senioren mitten in der Woche in St. Hubertus Schaephuysen. „Ich hab kräftig geworben und mit Kaffee gelockt“, ulkte Pfarrer Norbert Derrix hinterher. Doch natürlich war es nicht nur die Aussicht auf ein Heißgetränk gewesen, die am Mittwoch in die Kirche lockte: Weihbischof Rolf Lohmann zelebrierte die Messfeier – und bat anschließend zum Plausch im Pfarrheim.