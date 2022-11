Sport in Rheurdt Pakt des Sports wird um drei Jahre verlängert

Diese Passage sei neuen Vertrag ergänzt worden, hieß es im Ausschuss, weil die Jahre vorüber seien, in denen die Ökogemeinde ausgeglichene Haushalte hatte, ohne in die Rücklage greifen zu müssen. Gemeinsames Ziel des Paktes sei es, „wohnortnah zu sozialverträglichen Bedingungen Sport als bewegungsorientierte Gemeinschaftsaufgabe in attraktiven und funktionsgerechten Sporträumen betreiben zu können“. Im Pakt heißt es weiter, „überall dort, wo Menschen leben, arbeiten und wohnen, ist der Sport kein isoliertes gesellschaftliches Subsystem, sondern fester Bestandteil der Straßen-, Jugend- und Familien, Senioren-, Fest- und Vereinskultur“.