Wirtschaft in Rheurdt : Der Buchsbaum ist wieder im Kommen

Rheurdt Die Rheurdter Baumschule Atrops war Ziel einer Abordnung der Deutschen Buchsbaumgesellschaft. Der Buchsbaum und sein gefräßiger Feind, der Zünsler, standen im Mittelpunkt. Warum der Buchs wieder im Aufwind steht.

Die Deutsche Buchsbaumgesellschaft mit Sitz in Iden bei Stendal (Sachsen-Anhalt) hat in der Buchsbaumschule von Volker Atrops in Rheurdt Station gemacht. Der Niederrhein bot sich der Reisegesellschaft als ideale Kulisse für Exkursionen sowie den Erfahrungsaustausch an. „Wir haben den Kräutergarten vom Kloster Kamp und den 100-jährigen Buchsbaum in Schaephuysen besucht. Den haben wir gleich vermessen“, sagt Volker Atrops. Das Exemplar in einem Vorgarten an der Tönisberger Straße misst 5,60 Meter in der Höhe und hat einen Stammumfang von 67 Zentimetern. Und sieht aus wie – wie ein Baum eben. Und das sei der Buchsbaum ja, wie der Name schon sagt. „Auch wenn wir ihn nur in einer Zierform als Hecke kennen“, sagt Volker Atrops.