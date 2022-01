Platznot im Rathaus Rheurdt : Ordnungsamt zieht in alte Bäckerei

Info

Problem Das Problem, zu wenig Raum in den Rathäusern zu haben, hatten und haben neben Rheurdt auch andere Kommunen in der näheren Umgebung.

Kamp-Lintfort Seit Juli 2021 ist die Hälfte der Belegschaft des Kamp-Lintforter Amtes für Soziales und Senioren in ein Bürogebäude gezogen, das 200 Meter entfernt vom Rathaus am Prinzenplatz liegt. Das hat im Rathaus Platz geschaffen. In Rheurdt steht kein größeres Bürogebäude in Nähe des Rathauses zur Verfügung.

Straelen Der Rat der Stadt Straelen beschloss im November 2021, auf einem großen Parkplatz neben dem heutigen Rathaus für zwölf Millionen Euro ein neues zu errichten. In Rheurdt sind die Verhältnisse anders, dort fehlt ein großer Parkplatz direkt neben dem Rathaus.