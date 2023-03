Politik in Rheurdt In Rheurdt soll es bald Wasserspender geben

In vielen Drogeriemärkten in der Bundesrepublik sind Wasserspender zu finden, an denen Besucher kostenlos Wasser erhalten, meistens den Becher gratis dazu. Auch in einigen Urlaubsorten stehen Wasserspender – meistens stabile Säulen aus Edelstahl – an denen es kostenlos Wasser gibt, nachdem ein Knopf gedrückt wurde. Die Gemeinde Rheurdt denkt darüber nach, ebenfalls solche Wasserspender aufzustellen. Die Gemeindeverwaltung erhielt am Montagabend vom Hauptausschuss den Auftrag, zu prüfen, an welchen Punkten Wasserspender aufgestellt werden sollten. Außerdem soll sie prüfen, wie viel es kostet, sie zu installieren und zu unterhalten.