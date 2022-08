Nabu-Aktion in Rheurdt : Sammelbox für ausgediente Handys

Rheurdt Die gemeinde Rheurdt unterstützt eine Aktion des Naturschutzbunds Deutschland.

Das Bürgerbüro der Gemeinde Rheurdt nimmt jetzt ausgemusterte Handys und Tablets an. Die Geräte können dort in einen Sammelbehälter eingeworfen werden. „Ausgediente Handys in den Hausmüll zu werfen, schadet der Umwelt und ist deshalb gesetzlich verboten. Außerdem gehen dabei zu viele seltene Erden verloren und weitere Rohstoffe müssen unnötigerweise abgebaut werden“, sagte Bürgermeister Dirk Ketelaers. „Beim Kauf eines neuen Handys sollte daher das ausgemusterte Gerät möglichst schnell in eine Handysammlung gegeben werden. So ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich eine Wiederaufbereitung lohnt und erfolgt. Hierdurch wird die Nutzungsdauer von Geräten verlängert und die Umwelt geschont.“