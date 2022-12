Brauchtum in Rheurdt Sternsinger kommen wieder an die Türen

In Tönisberg sind die Sternsinger am Samstag, 7. Januar, unterwegs. Los geht es um 9.30 Uhr mit einem Aussendungsgottesdienst in der St.-Antonius-Kirche. Danach ziehen die Sternsinger durch den Ort. Einen Tag später, am Sonntag, 8. Januar, sind die Sternsinger ab 10 Uhr in Rheurdt unterwegs. Der Aussendungsgottesdienst findet bereits am Samstag, 7. Januar, um 17 Uhr in der St. Nikolaus-Kirche statt. In Schaephuysen findet der Aussendungsgottesdienst am Sonntag, 8. Januar, um 9.30 Uhr in der St. Hubertus-Kirche statt, bevor die „Heiligen Könige“ durch die Straßen ziehen.