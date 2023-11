Gemeindeentwicklung in Rheurdt Anbau an Martinusschule verschoben

Die Anzahl der Schüler und Schülerinnen, die eingeschult werden, nimmt in Rheurdt zu, wie in anderen Kommunen am Niederrhein. So baut die Gemeinde die Martinusschule aus, um Platz für drei Klassen pro Jahrgang bereitstellen zu können – und nicht mehr nur für zwei. Sollte der Ausbau ursprünglich im November 2023 beginnen, so verschiebt sich dieser Termin um drei Monate. „Der Ausbau startet im Februar 2024“, berichtete Fachbereichsleiter Ralf Spengel im Schulausschuss. „Mit einer Fertigstellung ist Ende 2024 oder Anfang 2025 zu rechnen. Der Bauantrag wird in der nächsten Woche eingereicht.“