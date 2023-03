Projekt in Schaephuysen Im Golddorf entsteht ein Hotel mit Wellnessbereich

Entkernt ist das Haus an der Hauptstraße 32 bereits. An einigen Wänden ist noch Stroh-Lehm-Putz zu finden wie er vor 150 Jahren verwendet wurde, als das Haus im Schaephuysener Dorfkern entstand. Diese Wände werden in den nächsten Monaten sorgfältig mit reinem ökologischen Kalkputz saniert, wie das gesamte Gebäude, das 80 Meter westlich der Kirche St. Hubertus liegt, aus dem ein Hotel werden soll. „In Schaephuysen fehlt ein Hotel“, erzählen Markus und Olga Hammacher. Die beiden betreiben bereits das Eiscafé Golddorf, das rechts neben dem geplanten Hotel liegt.