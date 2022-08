Artenschutz in Rheurdt : Wanderung durch die Welt der Kräuter

Augen auf, hieß es bei der Kräuterwanderung mit Marietta Iantorno, die der Verein für Artenvielfalt Schaephuysen anbot. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Kräuterpädagogin Marietta Iantorno öffnete bei einem Spaziergang in Rheudt und Neukirchen-Vluyn den Blick für vermeintliches Unkraut, das aber teils gesund und lecker ist. Für die Mitwanderer war es eine Entdeckungsreise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Vorsichtig streicht Marietta Iantorno über die Samen einer Brennnessel. Die Kräuterpädagogin erzählt in Vluynbusch, wie sie die Brennnessel auf ein Betttuch legt, wie die Samen herunterfallen, die wertvolles Öl enthalten. Sie berichtet, wie sie im Frühjahr aus jungen Brennnesselblättern Salat oder Suppe herstellt. „Brennnesseln sind Powerfood“, erklärt die 45 Jahre alte Dürenerin, die in Rheurdt ein Wochenendhaus hat. „Sie enthalten viel Eiweiß, mehr Vitamin C als eine Orange und viele Mineralstoffe, wie Magnesium und Kalzium.“

Marietta Iantorno will Menschen einen anderen Blickwinkel für Wildkräutern eröffnen, um so das manchmal angeschlagene Image dieser Pflanzen zu ändern. Deshalb lädt sie zu Kräuterwanderungen ein, wie am zweiten und am dritten Sonntag im August zusammen mit dem Verein für Artenvielfalt Schaephuysen, dessen Mitglied sie ist. Als Erzieherin im offenen Ganztag einer Schule setzt sie auf das Staunen, das bei den meisten Menschen besonders groß ist, wenn sie hören, welche wunderbaren Eigenschaften alltägliche Dinge haben, von denen sie noch nichts gehört haben.

Info Aktiv in Schaephuysen und darüber hinaus Verein für Artenvielfalt Der vollständige Name lautet Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen. Er richtet jährlich den Naturmarkt in Schaephuysen aus, legt Blühwiesen und Streuobstwiesen an, stellt Insektenstelen und Nistkästen auf und lädt zu Kräuter- und Vogelwanderungen ein. Der Verein hat eine Imkerabteilung mit neun Imkern. Auch wenn der Verein Schaephuysen im Namen trägt, gehen die Aktivitäten oft darüber hinaus. Mitglieder Der Verein hat 30 Mitglieder. Vorsitzender ist Frank Hoffmann. Ansprechpartner für die Kräuterführungen ist Carsten Erxleben. Kontakt Telefon 02845 69045, verein@artenvielfalt.de www.artenvielfalt.nrw

Sie erfahren zum Beispiel, welches beliebte Futtermittel Brennnesseln für Raupen von 50 Schmetterlingsarten sind, wie Tagpfauenaugen oder Brennnessel-Zünslereule. Dazu können Brennnesseln auch ein Lebensmittel für Menschen sein. Sie lernen, wie im Frühjahr das Blatt des Aronstabes eine Kesselfalle bildet, der an einen Trichter erinnert. Insekten fallen hinein und bleiben kleben, um später wieder hinaus zu krabbeln, wenn die Befruchtung vollbracht ist.

Die Kräuterwanderer lernen auch, Pflanzen zu unterschieden, um ungiftige zu erkennen, wie den Giersch, dessen Blattspreite doppelt dreizählig sind. „Er bildet Rhizome und ist in Gärten ungern gesehen“, wirbt die Kräuterpädagogin dafür, dieses Wildkraut wieder in die Küchen zurückkehren zu lassen. „Junge Blätter enthalten sehr viel Vitamin C. Daraus lässt sich ein wunderbares Pesto oder ein Spinat herstellen.“

Die Wanderer probieren auch immer wieder mal Pflanzenteile, zum Beispiel Blätter der Knoblauchrauke, die nach Pfeffer schmeckt. Und sie erfahren von mystischen Erzählungen, unter anderem von Frau Holle und guten Waldgeistern, die sich unter dem Holunder aufhalten sollen.