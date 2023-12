Verein für Gartenkultur und Heimatpflege in Rheurdt Wandelweg der Artenvielfalt wurde mit Leben gefüllt

Der geplante touristische Wanderweg führt auf seiner Südroute vorbei am aufgegebenen Sportplatz Schaephuysen, an einer niederrheintypischen Kopfweidenallee mit Grabensystem und durch den für den Schaephuysener Höhenzug charakteristischen Hohlweg „Geerkensteg“. Der Weg endet am historischen Mühlenturm.