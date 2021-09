Neues Spielparadies in Rheurdt : Kinder entern ihren Waldspielplatz

Anne-Kathrin Kleinenhagen, Jasmin Vyskocil, Bürgermeister Dirk Ketelaers, Barbara Wolter (SPD) und Jenny Creutz bei der Einweihung. Foto: Rüdiger Bechhaus

Rheurdt In Neufeld wurde am Wochenende offiziell der Waldspielplatz eingeweiht. Das Kinderparadies liegt idyllisch an der Alten Poststraße und bietet jede Menge an Spiel und Spaß für kleine Gäste.

Noch wenige Stunden vor der offiziellen Übergabe des Waldspielplatzes sorgten die ehrenamtlichen Spielplatzgestalter in Neufeld für den letzten Schliff. Das Engagement von Eltern, Großeltern und Nachbarn sowie das Zusammenspiel mit Sponsoren kann sich sehen lassen. Am Sonntag enterten die Kinder daher sofort ihr neues Spielparadies mit unterschiedlichen Spielgeräten, Sandecken und Sitzplätzen. Für sie gab es kein Halten mehr. Bürgermeister Dirk Ketelaers lobte bei der Einweihung das unerschöpfliche Bürgerengagement, die Nachbarschaftshilfe und bezeichnete die neue Erlebnislandschaft als eine Bereicherung für Familien. „Der Waldspielplatz setzt Maßstäbe“, so Ketelaers.