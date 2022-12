Energie in Rheurdt Kleinwindkraftanlagen als Alternative?

Das Luftschiff Graf Zeppelin L 127 besaß eine Kleinwindkraftanlage, als es im Jahr 1928 zum ersten Mal abhob. Diese war an der Gondel befestigt, um Strom für die Funkanlage zu erzeugen. Solche Kleinwindkraftanlagen, bei denen die Rotoren zum Teil weniger als einen Meter lang sind, erleben seit den späten 2010er Jahren eine Renaissance. Nicht zuletzt weil es schwierig ist, Großwindkraftanlagen, die eine Leistung über 500 Kilowatt haben, genehmigt zu bekommen. So stellt die Wählerinitiative Rheurdt, kurz WIR, den Antrag an die Gemeindeverwaltung, zu prüfen, ob solche Kleinwindkraftanlagen im Gemeindegebiet errichtet werden können, zum Beispiel auf Dächern von Häusern oder Hallen.