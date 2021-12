Heimspiel Schaephuysen : „Dorfkinder dürfen das wieder!“

Rheurdt Der Vorverkauf für das „Heimspiel Schaephuysen“ ist gestartet. Zwei Jahr musste das beliebte Festival pausieren, jetzt schauen die Veranstalter vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken.

In der vergangenen Woche meldete sich das Heimspiel Schaephuysen mit einem Kirchturm-Konzert zurück. Wie schon im vergangenen Jahr stieg der Saxofonist Eike von der Leyen dazu auf den Kirchturm, machte die Luke auf und tauchte das Dorf in vorweihnachtliche Klänge. Auf der „Domplatte“, vor der Gaststätte „Zur Linde“ wurden unter 2G-Regeln Getränke gereicht. Die Veranstaltung war gleichzeitig auch der Auftakt für den Kartenvorverkauf für das Heimspiel-Festival im kommenden Jahr. Im Kircheneingang konnten nach dem Konzert die ersten Tickets für das geplante Heimspiel 2022 erworben werden. „Wir stehen bei der Planung allerdings noch in den Startlöchern“, verrät Erik Brümmer vom Orgateam. Nachdem das beliebte Festival auf dem Schaephuysener Marktplatz bereits zweimal wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, herrsche immer noch eine gewisse Skepsis. „Aber eigentlich sind wir ganz zuversichtlich, dass 2022 das Heimspiel wieder statt finden kann“, so Brümmer. Einen Termin gibt es bereits: Am 17. und 18. Juni 2022 sollen Freunde der Musik in Schaephuysen unter dem Motto: „Dorfkinder dürfen das – wieder“ auf ihre Kosten kommen. „Das Programm steht noch nicht, aber wir rechnen damit, dass ein Großteil der Künstler, die 2020 eigentlich auftreten wollten, auch im kommenden Jahr dabei sein werden“, berichtet Erik Brümmer. Gemeinsam mit Peter Hoyer, Axel Schmieding, Simon Galka, Miriam Verberg und Betty Knura bildet er das Orga-Team, welches als Verein „Schaephuysen Heimspiel“ agiert. Unterstützt werden sie mittlerweile von rund 120 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Für viele ist das Heimspiel mittlerweile zu einer echten Herzensangelegenheit geworden, zum einen weil regionale Bands den Marktplatz rocken, und zum anderen weil der Erlös des Festivals für einen guten Zweck an regionale Organisationen gespendet wird.