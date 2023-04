Ausschreibung in Rheurdt Bis 30. September Vorschläge für Heimatpreis einreichen

Der Heimat-Preis wird ausschließlich an Vereine und sonstige Institutionen, deren Wirken als gemeinderelevant eingestuft werden kann, verliehen. Dies sei grundsätzlich dann gegeben, wenn sich der Verein oder die Institution im Gebiet der Gemeinde Rheurdt engagiere. Der Verein oder die Institution sollen überwiegend mit Ehrenamtlichen besetzt sein, mindestens eines der Preiskriterien erfüllen und in einem Projekt bis zum 31. Dezember 2023 umgesetzt haben. Die Preiskriterien lauten: Erhalt von Kultur und Tradition, Pflege und Förderung des Brauchtums, Erhalt und Stärkung der lokalen und regionalen Identität, Bewahrung und Stärkung der Verwurzelung von Menschen in den Ortsteilen der Gemeinde, Bewahrung und Stärkung der lokalen und ökologischen Gegebenheiten, des Klimaschutzes, des Umweltschutzes und der Artenvielfalt.