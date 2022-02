Engagement in Rheurdt : Ökodorf lobt erneut einen Heimatpreis aus

Rheurdt Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird zum vierten Mal vergeben. Das „Wir-Gefühl“ in den Ortsteilen zu stärken und für deren Zukunftsfähigkeit zu sorgen, ist ein wichtiges Kriterium für die Preisvergabe ist. Bis zum 30. September können bei der Gemeinde Vorschläge eingereicht werden.

2019 erhielt die Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine den Heimatpreis. Sie hatte die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ begleitet, bei dem Schaephuysen im gleichen Jahr Bundesgold holte. 2020 wurde der Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist, geteilt. 3500 Euro gingen an die Pfadfinder St. Georg, Stamm St. Nikolaus Rheurdt, um deren Jugendarbeit auszuzeichnen. 1500 Euro erhielt der Förderverein der Martinusschule. 2021 wurde der Preis erneut gesplittet. Die Martinskomitees für Rheurdt und Schaephuysen erhielten zusammen 4000 Euro, die Bürgerinitiative Waldspielplatz Neufeld 1000 Euro.

2022 lobt die Gemeinde Rheurdt nun zum vierten Mal den Heimatpreis aus, wie der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschloss. Privatpersonen oder Vereine können Vorschläge bei der Gemeinde einreichen, welche Vereine oder Institutionen den Preis erhalten sollen. Dieser trägt offiziell den Namen: „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. Er wurde von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen im August 2018 mit einem Förderprogramm aufgelegt. Ziel des Preises ist, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern. Er soll die positiv gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen sichtbar werden lassen. Er soll das „Wir-Gefühl“ in Ortsteilen stärken und für deren Zukunftsfähigkeit sorgen.