Brauchtum in Rheurdt : Die Vorbereitungen für Martinszüge laufen bereits

Für Kinder ein besonderes Highlight: Der Laternenzug zu St. Martin. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rheurdt Der St.-Martins-Brauch ist einer der beliebtesten Bräuche bei Schülern und Kindergartenkindern in der Region. Auch in Rheurdt und Schaephuysen wird wieder St. Martin gefeiert. So laufen die Planungen.

Der Herbst ist da, und es dauert nicht mehr lange bis allerorts wieder St. Martin durch die Straßen reitet, begleitet von vielen Kindern mit bunten Laternen. Der St.-Martins-Brauch ist schließlich einer der beliebtesten Bräuche bei Schülern und Kindergartenkindern in der Region. Auch in Rheurdt und Schaephuysen wird wieder St. Martin gefeiert.

In Rheurdt reitet St. Martin am Freitag, 11. November, durch die Straßen. Wie gewohnt zieht die ganze Gemeinde mit Martinsspiel und buntem Laternenzug durch die geschmückten Straßen. Im Anschluss findet traditionell ein geselliges Beisammensein am großen Martinsfeuer im Burgerpark bei Glühwein, Apfelpunsch, Kaltgetränken und Grillwurst statt, organisiert von den Pfadfindern St. Nikolaus Rheurdt. Der Ausschank beginnt erst nach dem Martinsspiel, wenn der Zug auf dem Weg durchs Dorf ist.

Auch die Vorbereitungen für den Martinszug im Ortsteil Schaephuysen laufen auf Hochtouren. So hat das Martinskomitee Schaephuysen bereits im September die erste Sitzung des Komitees abgehalten. In den kommenden Tagen werden die Sammler wieder auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen und um eine Spende bitten, damit der Martinsumzug wie gewohnt wieder durchgeführt werden kann.

„Selbstverständlich verteilen die Sammler dann auch die Bons für die Martinstüten für alle Kinder und Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde“, teilt das Martinskomitee mit. Der Martinsumzug in Schaephuysen findet am Montag, 14. November, statt. Nähere Informationen zum Zugweg will das Martinskomitee noch entsprechend veröffentlichen.