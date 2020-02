Politik in Rheurdt : Rheurdt: Vorbereitung auf Kommunalwahl läuft

Am Montagabend kam der Wahlausschuss zusammen. Einige Stimmbezirke ändern sich leicht.

Ab Mitte Juli will die Gemeindeverwaltung in Rheurdt die Wahlunterlagen verschicken. „Die Kommunalwahl findet am 13. September statt“, sagte Marcell Schüren am Montagabend im Wahlausschuss. „Sechs bis acht Wochen vorher versenden wir die Wahlunterlagen.“ Der Leiter des Fachbereichs Kämmerei und Hauptamt hatte zuvor erläutert, warum und wie sich die Stimmbezirke in Rheurdt und Schaephuysen leicht ändern, wie in den meisten Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Der Verfassungsgerichthof für das Land Nordrhein-Westfalen, der in Münster tagt, habe mit Urteil vom 20. Dezember 2019 die zulässige Größeneinteilung von Wahlbezirken deutlich eingeschränkt. Bislang habe ein Wahlbezirk bis zu 25 Prozent größer oder kleiner sein dürfen als alle Wahlbezirke im Durchschnitt. Jetzt sei nur noch eine Abweichung von 15 Prozent erlaubt, um die Wahl- und Chancengleichheit zu garantieren.