Volkshochschule in Rheurdt : Von hochsensiblen Menschen und überzähligen Pflanzen

Rheurdt Die Volkshochschule bietet einen Workshop und eine Pflanzentauschbörse an.

Am kommenden Montag, 29. April, 18.30 bis 20.45 Uhr, findet in der Volkshochschule Gelderland, Kapuzinerstr. 34 in Geldern, der Workshop „Okay, ich bin hochsensibel und was mache ich jetzt? – Hilfen zum Umgang mit Hochsensibilität im Alltag“ statt. Hochsensible Menschen verspüren eine große Erleichterung, wenn sie feststellen, dass ihre Herausforderungen und Besonderheiten keine Zeichen einer psychischen Störung sind, sondern für ein ganz normales Temperamentsmerkmal stehen. Die meisten stellen sich dann aber die Frage, wie es weiter geht. Was können sie tun, um im Alltag zu bestehen? Wie können sie sich in Beziehungen einbringen? Wie können sie ihre hochsensiblen Kinder unterstützen? Was können sie gegen die permanente Reizüberflutung tun?