Selbstverantwortlich wohnen im Alter Villa Rheurdt hat noch zwei freie Plätze

Die Form einer selbstverantworteten Senioren-WG hat einige Vorteile: So war es zum Beispiel während der Pandemie möglich, Familienangehörige und Bekannte zu empfangen, die einen negativen Test vorweisen konnten. In der Senioren-WG darf jede Bewohnerin ihre Individualität leben. „Da in der Demenz nur noch der Moment wichtig ist, werden die Tage mit schönen Momenten durch die Mitarbeiterinnen gefüllt“, erzählt Besel.