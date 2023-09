Aus der Ratssitzung in Rheurdt Vier „Lemini“-Projekte sind auf dem Weg

„Lemini“ steht für die Leader-Region mittlerer Niederrhein. „Leader“ wiederum steht – frei übersetzt – für „eine Verbindung auf Zeit durch Aktionen, um den ländlich geprägten Raum zu entwickeln.“ Die beiden Regionalmanagerinnen stellten Projekte der benachbarten Leader-Region Leila vor. Leila steht für leistende Landschaften, um die Städte Straelen, Geldern und Kevelaer in Kreis Kleve sowie Nettetal im Kreis Viersen miteinander zu verbinden. Die „Lemini“-Region schließt sich östlich daran an und umfasst ebenfalls Kommunen in den Kreisen Kempen und Grefrath im Kreis Viersen sowie Wachtendonk und Kerken, Issum und Rheurdt im Kreis Kleve. So gibt es im Straelener Ortsteil Auwel-Holt etwa eine Tauschhütte, zu der Bürger Bücher, CDs oder Gesellschaftsspiele bringen oder abholen können, vergleichbar mit dem Konzept der offenen Bücherschränke.