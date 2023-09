Aktion “Rheurdt Open Art“ Vielfältige Kunst in Rheurdt genießen

Rheurdt · „Rheurdt Open Art“ ging am Wochenende in die vierte Auflage. Zwölf Kunstschaffende präsentierten die unterschiedlichsten Themen und Materialien. Sie luden Gäste zum Austausch in Ateliers ein. Warum die Vielfalt der Kunstobjekte wieder so ganz nach Geschmack war.

24.09.2023, 15:30 Uhr

Flechtkünstlerin Britt Ruschke (links) stellte gemeinsam mit Goldschmiedin Gisa Elmer in deren Atelier aus. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann

Das spätsommerliche Wochenende gab sich von seiner besten Seite und spielte den Akteuren von „Rheurdt Open Art“ in die Hände. Zwölf Kunstschaffende präsentierten sich an acht Atelierorten. Bewährt hat sich die Möglichkeit, Gastkünstler ins Atelier einzuladen. So gelingt eine künstlerische Bandbreite, die vor allem auch die Gäste zu schätzen wissen.