Ehrenamt in Schaephuysen : Ein „Ort der Stille“ auf dem Mühlenberg

Rheurdt Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) und die St. Martinus-Quirinus Schützenbrüderschaft wollen die Gedenkstätte der Schönstattgemeinschaft aufwerten. Unterstützung gibt es durch eine Landschaftsarchitektin.

Auf dem Mühlenberg in Schaephuysen, Richtung Wasserhochbehälter, befindet sich in einem kleinen Waldstück ein Bilderstock der Schönstatt Niederrhein. Die Gedenkstätte wurde in den vergangenen Jahrzehnten als Ort der Stille und Einkehr sehr geschätzt. Durch Abgrenzung der Zuwegung für den Reit- und Radverkehr konnten hier auch ältere Menschen über Stufen den Ort gut erreichen. Die gesamte Anlage ist jedoch mittlerweile in die Jahre gekommen und es bedarf einer gründlichen Aufarbeitung. Der Verein Schönstatt Niederrhein kann diese Arbeiten mit eigenem Personal nicht mehr leisten und hatte Überlegungen angestellt, die Anlage abzubauen. Durch den ehrenamtlichen Einsatz der St. Martinus-Quirinus Schützenbruderschaft Saelhuysen-Finkenberg 1550 und des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen (VfGuH) soll die Anlage erhalten bleiben. Durch eine Sanierung soll der Standort deutlich aufgewertet werden und einen Meilenstein auf der Nordroute des Wandelweges bilden.