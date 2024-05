Handarbeit in Rheurdt Der VfGuH organisiert einen Nähkursus im Heimatmuseum

Rheurdt · Am 25. Mai bietet Modedesignerin Cornelia Sievers zusammen mit dem Verein für Gartenkultur und Heimatpflege den ersten Workshop an. Für Juni und Juli sind weitere Termine geplant. An wen sich der Kursus richtet und wie man sich anmelden kann.

24.05.2024 , 06:00 Uhr

Im Rheurdter Heimatmuseum wird demnächst ein Nähkursus angeboten. Foto: Stadt Hilden

(lst) Das Rheurdter Heimatmuseum, Hauptstraße 39, ist ein Ort der Begegnung. Neben Spielenachmittagen und -abenden sowie Seminaren wird nun auch ein Nähworkshop ab Samstag, 25. Mai, 11 bis 15 Uhr, angeboten. Dieser wird vom Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) organisiert, die Leitung übernimmt Cornelia Sievers, Modedesignerin und Schneidermeisterin aus Grevenbroich. In dem Workshop geht es um das Nähen von Kleidungsstücken mit Persönlichkeit – für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Teilnehmenden können nachhaltig realisieren, wie wertig und ganz individuell Ihr Kleidungsstück entstehen kann. Vom einfachen Rock bis hin zum aufwendigen Mantel erlernen Teilnehmende alle Techniken, die sowohl für den Zuschnitt als auch für die Fertigstellung nötig sind. In gemütlicher Atmosphäre lernen die Interessierten unter professioneller Anleitung alles rund ums Nähen, erlernen neue Verarbeitungstechniken und vertiefen Ihre Nähfähigkeiten. Mitgebracht werden sollen Schnittmuster (Fertigschnitt/Zeitschrift und Seidenpapier oder Folie inklusive einem Folienstift), Stoff (Stoffangaben in der Schnittmusteranleitung beachten), eventuell Futterstoff (je nach Modell) und Zubehör (passendes Nähgarn, Reißverschluss, Knöpfe, und so weiter), Einlage, Schere, kleine Schere, Maßband, Stecknadeln, Schneiderkreide und eine Nähmaschine. Je nach Modell und Stoff soll der Stoff vorher gewaschen und gebügelt werden. Die Anmeldung erfolgt über Sievers, per Mail an connieundkleid@consiequenz.de. Dort gibt es auch weitere Informationen. Weitere Termine für den Nähworkshop sind der 22. Juni und der 20. Juli – weitere Termine sind in Vorbereitung.

(lst)