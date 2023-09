Jubiläum in Schaephuysen VfGuH feiert 75-jähriges Jubiläum

„Dort, wo am Fuß des Berges tief geborgen Schaephuysen wie das stille Veilchen blüht. Wo meines Lebens herrlicher junger Morgen in der Erinnerung zieht durch mein Gemüt. Dort möchte ich sein“, heißt es in dem Lied „Die Heimat“, das der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege anlässlich seines 75. Geburtstages umgedichtet hat. Seit 1948 gibt es den VfGuH nun schon. Aus diesem Anlass soll bei einem Festakt im Festzelt in Schaephuysen das Jubiläum angemessen gewürdigt werden, wie Claudia Koschare, erste Vorsitzende des Vereins, in einer Mitteilung schreibt.