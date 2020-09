Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Rheurdt : Am 27. September werden die Karten neu gemischt

Robert Peerenboom holte zwar die meisten Stimmen, für eine klare Mehrheit reichte es aber nicht. Foto: akö

Rheurdt Gleich fünf Kandidaten bewarben sich in Rheurdt um das Amt des Bürgermeisters. Eine klare Mehrheit konnte keiner der Kandidaten für sich entscheiden, so dass am 27. September die Rheurdter zur Stichwahl aufgerufen werden