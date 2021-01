Brauchtum in Rheurdt : VG Rheurdt sucht zu Karneval „Dat Foto“

Rheurdt Die Vereinsgemeinschaft Rheurdt möchte zum virtuellen Nelkensamstagszug einladen. Dafür sucht sie alte Fotos aus vergangenen Zeiten. Das beste Foto soll prämiert werden.

Ein echtes Highlight in Rheurdt ist der traditionelle Karnevalszug am Nelkensamstag. Diese Veranstaltung kann in diesem Jahr wegen der Corona-Schutzverordnung nun leider nicht stattfinden. Dennoch möchte die Vereinsgemeinschaft Rheurdt (VGR) „Karneval feiern“ und auf die vergangenen närrischen Jahrzehnte zurückblicken. Auf der Homepage der Vereinsgemeinschaft und in den sozialen Medien Facebook und Instagram sollen im Vorlauf zu Karneval Fotos rund um den Nelkensamstagszug veröffentlicht werden. Dazu sind alle Rheurdter – Einzelpersonen, Vereine, Kegelclubs, Freundeskreise – aufgerufen, nach dem besten Karnevalsfoto zu suchen. „Gerade jetzt, wo alles still steht, durchstöbern viele Menschen ihre Fotokisten und -alben. Daher hoffen wir auf viele Einsendungen“, sagt Klaus Tißen, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Rheurdt. „Und auch wenn der Zug nicht stattfinden kann, hoffen wir auf diese Art zu Karneval doch für ein Lächeln auf den Gesichtern und für Vorfreude auf das nächste Mal ‚Rheurdt Helau!’ zu sorgen.“

Wer gerne ein Foto zu der Aktion „Dä Zug kömp – dat Foto“ beisteuern möchte, schickt dieses nebst einer kurzen Beschreibung bis zum 31. Januar an die Vereinsgemeinschaft, per E-Mail an kontakt@vg-rheurdt.de, per Facebook oder Instagram an das Profil @VGRheurdt, per Post an Vereinsgemeinschaft Rheurdt, Klaus Tißen, Hochend 17a, 47509 Rheurdt. Unter www.vg-rheurdt.de sowie auf ihrem Facebook-/Instagram-Profil wird die Vereinsgemeinschaft die besten Bilder im Vorlauf zu Karneval veröffentlichen und am Nelkensamstag „Dat Foto“ als bestes eingesendetes Foto rund um den Rheurdter Karnevalszug prämieren.