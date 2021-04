Brauchtum in Rheurdt : Der Burgerpark bleibt zu Pfingsten leer

Brauchtum in Rheurdt

Rheurdt Die Vereinsgemeinschaft Rheurdt muss nun bereits zum zweiten Mal die Pfingstkirmes wegen der Corona-Pandemie absagen. Klaus Tißen, Vorsitzender, blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft.

Wie schon im vergangenen Jahr kann auch 2021 die traditionelle Pfingstkirmes in Rheurdt nicht stattfinden. „Wie gerne hätten wir dieses Jahr zum ersten Mal unsere Pfingstkirmes im Burgerpark gefeiert. Wie gerne wären wir alle mal wieder zusammengekommen und hätten etwas Normalität verspürt. Aber auch 2021 wird daraus nichts. Nach Absprache mit allen Beteiligten ist nun auch die Pfingstkirmes und das Schützenfest in diesem Jahr offiziell abgesagt“, teilt Klaus Tißen, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Rheurdt, mit. Schnell sei allen bewusst gewesen, dass eine Pfingstkirmes, so wie die Rheurdter sie kennen, nicht durchführbar sei. „So sehr wir diese Entscheidung auch bedauern, umso mehr können wir sicherlich die Notwendigkeit verstehen.“