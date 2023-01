Fotowettbewerb in Rheurdt Verein sucht die schönsten „Augenblicke in deinem Dorf“

„Wir rufen die Bürger auf, uns Fotos zukommen zu lassen“, sagte die Vereinsvorsitzende Claudia Koschare am Dienstag. Die Einsendungen werden am 8. Oktober im Schaephusener Heimatmuseum ausgestellt. Dann dürfen Besucher darüber abstimmen, welche Bilder den Kalender zieren sollen. Die drei Fotos mit den meisten Stimmen will der Verein prämieren.