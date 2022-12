Kinderdorf Mbigili Zum Jahresende wurde gefeiert

Die Party für die Geburtstagskinder des letzten Vierteljahres haben die beiden ebenfalls vorbereitet und zusammen mit den älteren Kindern und Hausmüttern leckere Kuchen gebacken. Auch Hassan, der Musik- und Tanzlehrer aus Sansibar, war für zehn Tage im Kinderdorf. Hassan besuchte das Dorf bereits zum zehnten Mal da, daher wurde eine kleine Feier für ihn vorbereitet. Schließlich ist es jedes Jahr eine große Freude für alle, neue Lieder und Tänze in dieser besonderen Gemeinschaft der Amani-Familie zu lernen und dann in einer Abschlussfeier zu präsentieren. „Im Januar werden die Freiwilligen die Arbeit der Förderlehrerin übernehmen. Dann wissen wir auch mehr über Schul- und Berufsabschlüsse des Jahres 2022 und werden darüber berichten“, schreibt der Verein Mbigili, Tansania. „Auf unseren Veranstaltungen im Herbst haben wir ausführlich über Aktuelles aus dem Dorf informiert: die Entwicklung der Kinder, die Fortbildungsseminare für die Hausmütter und Angestellten, die neuen Freiwilligen und die notwendige Sanierung der Gebäude. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr elf bedürftige Kinder auf Anfrage des Social Welfare ins Kinderdorf aufnehmen konnten.“ Dies sei nur möglich gewesen, weil neue Paten und Mitglieder von der Arbeit im Kinderdorf überzeugt sind und bestehende Patenschaften fortgeführt werden. Aber auch den zahlreichen Einzelspenderinnen und Einzelspendern möchte der Verein danken.