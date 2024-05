Schwarzer Van in Rheurdt beschädigt Unfallverursacher meldet sich nun bei der Polizei

Bereits am Samstag, 13. April, ist es gegen 16 Uhr an der Hauptstraße, Ecke Pastoratstraße in Rheurdt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 80-jähriger Mann aus Moers hatte seine graue Mercedes E-Klasse vorwärts in einer Parkbucht an der genannten Örtlichkeit abgestellt und beschädigte beim Rückwärtsfahren, als er ausparken wollte, einen schwarzen Van.