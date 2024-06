Polizeieinsatz in Rheurdt Unbekannte brechen in Haus am St. Nikolausweg ein

Im Zeitraum von Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 20. Juni, 0.30 Uhr, ist es am St. Nikolausweg in Rheurdt zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe eines Einfamilienhauses ein und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten sie und entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Zum möglichen Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02831 1250.