Gemeindeverwaltung Rheurdt : Ralf Spengel ist der neue Klimaschutzmanager

Rheurdt Die Gemeindeverwaltung hat in drei Wochen nicht mehr zwei Fachbereiche, sondern drei. Der Bereich Planen wird selbstständig und von einer neuen Mitarbeiterin geleitet. Dazu gibt es Umbesetzungen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in die Umstrukturierung eingebunden, die notwendig war, weil Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den 2020er Jahren einen anderen Stellenwert gewinnt als in den Jahrzehnten zuvor. „Die Gemeinde hat die ersten Schritte für ein Klimaschutzkonzept gesetzt“, sagt Ralf Spengel. Klimaschutz interessiert den 51 Jahre alten Sevelener persönlich, der im November ein einwöchiges Seminar zum Klimaschutzmanagement besucht: „Ich habe drei Kinder im Alter von 15 bis 20 Jahren. Auch diese haben das Recht, in einer Welt mit vernünftigem Klima leben zu dürfen.“ Er wollte schon in die Verwaltung gehen, als er die Realschule am Westwall in Geldern besuchte, um Projekte umzusetzen und Dienstleister für die Bürger zu sein. So absolvierte er eine Verwaltungsausbildung bei der Issumer Gemeindeverwaltung, bildete sich auf den Zweiten Bildungsweg zum Verwaltungsfachwirt weiter und fing 2002 bei der Gemeinde Rheurdt an.