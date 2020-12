Fachbereichsleiter Udo Hövelmans : Rheurdt: Der Erfinder des „Gläsernen Rathauses“ hört auf

RHEURDT Udo Hövelmans, Fachbereichsleiter im Rathaus, geht in den Vorruhestand. Bürgernähe lag ihm am Herzen.

„Du hast das gläserne Rathaus praktiziert, bevor dieser Begriff erfunden wurde.“ Dieses Lob erhielt Udo Hövelmans von Bürgermeister Dirk Ketelaers, als er in der Rheurdter Turnhalle vom Gemeinderat verabschiedet wurde. 27 Jahre lang war der Rheurdter im Rathaus seiner Heimatgemeinde Ansprechpartner, zum Beispiel für Bauanträge, Landschaftsplanung, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Ordnung. Ende des Jahres geht der 61-Jährige Verwaltungsfachwirt in den passiven Teil der Altersteilzeit.

1975 begann Udo Hövelmans seine Ausbildung zum Kommunalbeamten in Duisburg, nachdem er die Hauptschule in Rheurdt und die Handelsschule in Moers abgeschlossen hatte. Damals habe es geheißen, dass Verwaltungen „automatisch“ funktionieren, wenn an den entscheidenden Stellen Personen mit Fachkompetenz sitzen. Die Persönlichkeit spiele für das Funktionieren kaum eine Rolle. Schon damals hatte Udo Hövelmans eine andere Sicht auf Verwaltungen. Er sah sie nicht aus dem Blick der großen Systeme, sondern aus dem Blick der kleinen Verwaltungsvorgänge, hinter denen zwei Personen, zwei Menschen stehen, die aufeinandertreffen. „Ich will den Menschen helfen, ihre Fragen beantworten oder – wenn das nicht geht – an jemanden verweisen, der ihre Fragen beantworten kann“, beschreibt er seinen Blickwinkel und seinen Ansporn.