Bürgeraktion in Rheurdt : Pflanzen und Schuffeln am Turm

Rheurdt Turmtransformator Michael Sonfeld lädt am 29. Oktober zu einer Bürgeraktion am Gleis der Artenvielfalt in Schaephuysen ein. Warum das ehrenamtliche Engagement im Dorf so wichtig ist.

„Die vielen Pflanzen am Turm und den Gleisen der Artenvielfalt in Schaephuysen haben im trockenen Sommer sehr gelitten“, berichtet „Turmtransformator“ Michael Sonfeld, Initiator und Ideengeber der Aktion. „Die unerwünschte Natur hat sich in Form der Brombeeren wieder ihren Platz genommen. Hilfe wird an allen Stellen im Projekt gebraucht.“ Er will das während der Corona-Pandemie unter die Räder gekommene ehrenamtliche Engagement im Dorf neu befeuern. Deshalb lädt er gemeinsam mit der „Turmtransformation“, einer Gemeinschaft der Turmfreude in Deutschland, am Samstag, 29. Oktober, ab 10 Uhr zur Bürgeraktion „Pflanzen und Schuffeln am Turm ein. Von 10 bis 13 Uhr sind Bildervorträge der Turmfreunde zum Thema Pflanzen und Gärtnern an Türmen geplant. Ab 14 Uhr wird unter tatkräftiger Begleitung des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) die Möglichkeit bestehen, selbst Hand beim Schuffeln, Hacken und Pflanzen anzulegen. Eine Stärkung für die fleißigen Helfer hält der VfGuH bereit.