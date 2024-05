Sportverein in Rheurdt TTC Schaephuysen reiste nach Papenburg

Der Ausflug ist der Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, mit denen der TTC Schaephuysen sein 60. Jubiläum feiert. Höhepunkt ist die Festwoche vom 24. bis 30. Juni, in der ein Kneipenquiz am 27. Juni im Haus Winters-Gilbers mit Tim Perkovic veranstaltet wird. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr, Vereinsmitglieder zahlen nichts, alle anderen drei Euro. Zudem wird es eine Paddeltour auf der Niers geben, Fußballgolf und vieles mehr. Zuvor findet am 16. Juni um 11 Uhr die Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zur Linde“ in Rheurdt statt. Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.ttc-schaephuysen.de sowie auf Instagram und Facebook.