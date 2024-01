Trafoturm in Schaephuysen wird zum Museum Zurück in die 1950er-Jahre reisen in Rheurdt

Durch zwei Bullaugen können Spaziergängerinnen und Spaziergänger bereits einen Blick in den Trafoturm am Wandelweg der Artenvielfalt in Schaephuysen erhaschen. Im Inneren befindet sich nun das Projekt „Zeitfenster der 50er-Jahre“. Dies ist eine Ausstellung, die das Leben in den 1950er-Jahren zeigen soll: Von der Wohnküche über typische Dekorationsgegenstände bis hin zu der bunten Tapete an der Wand, die typisch für die damalige Zeit ist. Die Ausstellung ist nun fertiggestellt worden.