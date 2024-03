Reit- und Fahrverein Rheurdt Toller Saisonauftakt für Franziska Cleven

Ein Einstieg nach Maß in die Saison ist Franziska Cleven vom Reit- und Fahrverein Rheurdt in Langenfeld gelungen. Mit ihrer sechsjährigen Stute „Harley Quinn“ v. Hickstead White startete sie in der Klasse „Geländepferde-A**“ und überzeugte die Richter so nachhaltig, dass sie mit der Wertnote von 8,4 die Ehrenrunde anführte. Dabei ließ die 16-jährige Schülerin sogar einige Mitglieder des Bundeskaders mit ihren Nachwuchspferden hinter sich. Dies bewies sie auch in der anschließenden Geländepferdeprüfung der Klasse L. Nur haarscharf verpasste sie den ersten Schritt auf dem Weg zur Qualifikation zum Bundeschampionat. Mit der Endnote von 7,7 platzierte sie sich in dem hochkarätig besetzten Feld am Ende an fünfter Stelle.