Klimaschutz in Rheurdt : Neue Stelle könnte durch Bundesprogramm gefördert werden

Rheurdt Mit der Teilnahme am Bundesförderprogramm „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels könnte die Gemeinde Rheurdt die Stelle eines Anpassungsmanagers zu 80 Prozent finanzieren und weitere Kosten sparen.

Bisher wurden in Rheurdt bereits einige Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel vorgenommen beziehungsweise vorgeplant, dazu nennt die Gemeinde unter anderem die Starkregenvorsorge, die Anpassung des Generalentwässerungsplans und das Grünflächenkonzept Schaephuysen. Angedacht sind außerdem ein Begrünungskonzept für Rheurdt und eine Starkregengefahrenkarte. Aus Sicht der Verwaltung bietet es sich an, dass diese Maßnahmen in einem strategischen Gesamtkonzept zur Anpassung an den Klimawandel zusammengeführt und ergänzt werden. Dieses sollte möglichst in einer zentralen Stelle innerhalb der Verwaltung erfolgen. Ein Baustein des Förderprogramms „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ sieht die Förderung einer befristeten Personalstelle sowie von Sach- und Beratungskosten für einen Zeitraum von zwei Jahren mit einem Fördersatz von 80 Prozent vor. Der Höchstfördersatz in diesem Zeitraum beträgt 225.0000 Euro. Gefördert wird im Rahmen dieses Projektbausteins die Erstellung eines integrierten und nachhaltigen kommunalen Anpassungskonzepts durch eine Anpassungsmanagerin oder eines -managers. Das Anpassungskonzept betrachtet integriert die verschiedenen Betroffenheiten und Handlungserfordernisse im Bereich Klimawandelanpassung in der Kommune und berücksichtigt zugleich Synergien, Schnittstellen und positive Nebeneffekte gegenüber den Zielen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS). Die Verwaltung schätzt den Personalbedarf für diese Arbeiten unter Berücksichtigung des Projektzeitraumes von 24 Monaten auf 19,5 Wochenstunden. Nach Projektablauf könnte im Rahmen des Bausteins „Umsetzungsvorhaben“ die Begleitung der Umsetzung des erstellten Anpassungskonzepts in Form einer befristeten Personalstelle, dann für 36 Monate erneut gefördert werden. Auch hier würde die Förderquote 80 Prozent betragen.