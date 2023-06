Kinderbetreuung in Rheurdt Tagesmütter haben noch Plätze frei

In Rheurdt sind die Plätze in Kindertageseinrichtungen rar. Die Gruppen sind überlegt, wie in anderen Kommunen am unteren Niederrhein. Entlastung bringen zwei neue Tagespflegemütter, zumindest bei den Kindern von ein bis drei Jahren. Am 15. Juni eröffnet Birgit Heek die Spielkiste, die an der Aldekerker Straße 4 gegenüber dem Rathaus liegt. Am 1. August startet Nina Holzhauer mit einer Kindertagespflege in der Alten Schule, die an der Hauptstraße 50 in Schaephuysen liegt.