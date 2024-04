Straßensperrung in Rheurdt Straßen.NRW repariert Fahrbahn an der L 140

Von Mittwoch, 17. April, bis Samstag, 20. April, wird die L140 (Vluyner Straße) zwischen der Verlängerung Kreuzallee und der Neufelder Straße in Höhe des Maurischen Pavillons in beide Richtungen für den Verkehr voll gesperrt. In diesem Zeitraum erfolgen durch die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein Fahrbahnreparaturen in dem Bereich.