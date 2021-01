Tierischer Besuch in Rheurdt : Störchin Luzie ist wieder in Schaephuysen

Rheurdt Pünktlich um den Jahreswechsel ist „Luzie“, ein Weißstorchweibchen nach Schaephuysen zurück gekehrt. Bereits seit acht Jahren besucht sie regelmäßig das Golddorf. Die Menschen freuen sich über ihre Ankunft.

Weißstorchdame Luzie ist wieder in Schaephuysen. Seit Anfang des Jahres macht das Storchenweibchen, wie seit bereits acht Jahren, Station im Golddorf. „Am 1. Januar habe ich Luzie das erstemal gesehen“, berichtet Theo Mäschig, wohnhaft in der Tönisberger Straße. Hier habe Luzie offenbar ihr Nachtquartier auf einer Straßenlaterne gefunden. „Tagsüber ist sie im Wohngebiet unterwegs und lässt sich dort auch gerne füttern.“ Und zwar von Rosemarie Demsing-Tessmer. Mit ihr verbindet die Storchendamen bereits eine lange Freundschaft. Seit acht Jahren kommt Luzie regelmäßig zu der Schaephuyserin und lässt sich von ihr mit Hähnchenfleisch füttern. „Ende des Jahres halten wir schon immer Ausschau nach Luzie. Wenn sie dann kommt, freuen wir uns sehr“, erzählt Rosemarie Demsing-Tessmer. So geht es vielen Menschen im Ort – die zutrauliche Storchendame ist im ganzen Dorf bekannt. „Viele Leute kommen mit ihren Kindern vorbei, um Luzie zu sehen. Es ist schön zu sehen, wie rücksichtsvoll und vorsichtig sich die Menschen der Storchendame gegenüber verhalten“, so Demsing-Tessmer. Zweimal täglich würde Luzie zu ihr kommen – einmal vormittags gegen 11 Uhr und dann wieder gegen 15 Uhr. „Meine Frau muss nur zwei mal mit dem Löffel auf die Futterdose schlagen, dann ist Luzie sofort da“, erzählt Ehemann Heinz Tessmer.